Memorias del rey emérito
Las principales frases del rey emérito Juan Carlos I a 'Le Figaró': "Preferí darle el Toisón de Oro a Nicolás Sarkozy"
Redacción
A puertas de la publicación en España de las esperadas y temidas memorias del rey emérito Juan Carlos I, van a ver la luz primero en Francia. Desde Abu Dabi, el monarca ha recibido al semanario francés 'Le Figaro' donde ha realizado las siguientes reflexiones.
-"¡La democracia no cayó del cielo!". "Dudé en escribir este libro, pero poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni la más remota idea sobre Franco ni sobre la transición democrática que siguió". "Sin embargo, ¡los años 70 no están tan lejos! Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante treinta y nueve años al servicio de mi país".
-"Debes hablar y escuchar a quienes no están de acuerdo contigo: es lo único que me dijo y me repitió», dice en referencia a los consejos de su padre.
-"Somos frágiles porque no hemos sido una monarquía constitucional desde hace mucho tiempo".
-"Preferí darle el toisón de Oro a Nicolás Sarkozy".
-«Fidel Castro dijo de mí a la prensa española: "¡Tenéis el mejor rey del mundo!"».
-"Mi carácter me lleva a ver a las personas desde un punto de vista humano, no solo político. Para mi país fue útil ser siempre un canal de comunicación e intercambio».
-"Conocí a Ceausescu durante las celebraciones del 2500 aniversario de la fundación del Imperio persa, en 1971. Mantuvimos una conversación de casi tres horas porque yo quería entender lo que estaba pasando al otro lado del Muro. Me confió que Carrillo pasaba sus vacaciones de verano en Rumanía. Volví a pensar en ese detalle y me dije que Ceausescu podría ayudarme a hacerle llegar un mensaje al líder comunista".
-«Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente. Porque la dirección del lugar se mantiene en secreto. «¡La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel! Tuve que intervenir para sacarlo», cuenta. No deja de sorprender la rigurosidad de este aislamiento".
