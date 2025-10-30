En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba 170 drones sobre su territorio y lanza un ataque combinado con misiles contra varias regiones de Ucrania
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia lanza un ataque combinado con misiles y drones
Rusia lanzó en las primeras horas de la mañana de este jueves un ataque combinado con drones y misiles contra varias regiones ucranianas que ha obligado a las autoridades ucranianas a cambiar el horario de ciertos trenes e introducir cortes de electricidad de emergencia.
El ataque también ha dejado sin luz, agua y calefacción a algunas zonas de la región de Vínitsia en Ucrania central y una decena de civiles han resultado heridos en la ciudad de Zaporiyia, cercana al frente y en el sureste de Ucrania.
Rusia derriba 170 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 170 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, nueve de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 48 aparatos no tripulados ucranianos, dos más que en la noche anterior
El ex primer ministro italiano ve "complicado" el ingreso de Ucrania en la UE y pide mayor integración del mercado único
El ex primer ministro italiano (2013-2014) Enrico Letta ha admitido que apoya que Ucrania sea parte de la UE pero lo ve "complicado" por sus dimensiones en el ámbito militar y agrícola, al mismo tiempo que ha aplaudido la decisión de los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar la integración del mercado único europeo. "Es una buena noticia", ha afirmado. Letta ha incidido en la necesidad de una mayor unidad europea para poder ejercer influencia a nivel mundial y ha asegurado que para que la UE sea competitiva hace falta "estar integrados a nivel europeo", poniendo como ejemplo la introducción de la moneda única y los avances en la industria aeronáutica. Así se ha expresado este miércoles el que es también el actual decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en una conferencia organizada por la Fundación Alternativas bajo el titulo 'Una oportunidad para Europa', en la que ha aplaudido la "buena noticia" que ha supuesto el acuerdo entre los Veintisiete de fijar 2028 como año para completar el mercado único.
Ucrania rechaza que Rusia haya cercado la ciudad de Kupiansk, en el noreste del país
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han rechazado este miércoles que las tropas rusas hayan cercado la ciudad de Kupiansk, que está situada en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa. El Ejército ha indicado que la idea de haber rodeado la localidad responde a "puras ensoñaciones" y ha afirmado que las declaraciones realizadas "no son verdad", según un comunicado difundido a través de Telegram.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ataca Ucrania con 126 drones y alcanza infraestructuras en Cherníguiv y Odesa
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 126 drones de larga distancia de distintos tipos que alcanzaron infraestructuras críticas en la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania y de la región ribereña del mar Negro de Odesa, en el sur del país.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 126 drones cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.
Rusia derriba 100 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 100 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, seis de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 46 aparatos no tripulados ucranianos.
La UE defiende mantener el rumbo con las sanciones a Rusia: "Están poniendo en dificultades la economía rusa"
La Unión Europea ha defendido este martes junto a sus socios y aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, mantener el rumbo con las sanciones contra Rusia, tras la adopción del 19º paquete de medidas contra Moscú, asegurando que está provocando dificultades en su economía de guerra. "Han pasado tres años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, y todo indica que las sanciones están provocando un aumento de las dificultades económicas para Rusia", ha asegurado el enviado de la UE para sanciones, David O'Sullivan en un comunicado tras la reunión mantenida con los Estados miembros sobre la aplicación de las sanciones.Esta reunión ha estado seguida de un foro con la participación de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, con la que la UE busca alinear los esfuerzos internacionales en materia de sanciones a Moscú.
Muere un civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano contra el vehículo en el que se trasladaba, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz. "A consecuencia de un ataque deliberado de un dron kamikaze contra un automóvil civil que se trasladaba entre las localidades de Kúrovo y Suvórovo del distrito Pogarski, lamentablemente murió un hombre de 53 años", escribió en Telegram.
Zelenski dice que asesores de Ucrania y la UE discutirán un plan para poner fin a la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que este viernes o sábado asesores del Gobierno ucraniano y de la Unión Europea tratarán las características de un plan para poner fin a la guerra. Así lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, según informó la radiotelevisión pública 'Suspline'. "Creo que nuestros asesores se reunirán en los próximos días. Acordamos aproximadamente el viernes o el sábado. Ellos discutirán las particularidades de este plan", afirmó Zelenski.
