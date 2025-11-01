Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria por el "asesinato de cristianos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado de que podría ordenar una intervención del Departamento de Guerra en Nigeria en respuesta al "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales" en el país africano.

"Estados Unidos bien podría entrar en ese ahora vergonzoso país pegando tiros para erradicar completamente a los terroristas islámicos que están perpetrando estas horribles atrocidades", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, de su propiedad.

"He ordenado a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible intervención. Si atacamos, será rápido, violento y dulce, igual que los ataques de los matones terroristas contra nuestros queridos cristianos. Advertencia: ¡que el Gobierno nigeriano se mueva rápidamente!", ha añadido. Además, Trump ha amenazado con "interrumpir de inmediato toda la ayuda a Nigeria (...) si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos".

Un país que preocupa a Trump

Este viernes el propio Trump anunció que ha designado a Nigeria como "país particularmente preocupante", alegando que la comunidad cristiana en el país africano se enfrenta a una "amenaza existencial". "El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre", manifestó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump defendió que "cuando se masacra a cristianos, o a cualquier otro grupo, como está ocurriendo en Nigeria (3.100 frente a 4.476 en todo el mundo), hay que actuar", si bien no ha proporcionado fuentes sobre estos datos. "Estados Unidos no puede permanecer impasible mientras se cometen tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países", dijo.

La inclusión de Nigeria en este listado abre la puerta a la imposición de sanciones, reducción de la ayuda militar y prohibiciones de viajar a cargos públicos considerados responsables.

Respuesta de Nigeria

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha rechazado ya la designación y ha argumentado que no refleja la realidad religiosa del país, "una democracia con garantías constitucionales que defiende firmemente la libertad religiosa". Además ha manifestado su disposición a trabajar con Estados Unidos para "profundizar el entendimiento y la cooperación para la protección de todas las comunidades y religiones".

Nigeria ya estuvio en la lista entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 tras una decisión tomada también por Trump durante su primer mandato.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.