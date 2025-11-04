Compra sistemática de lotería
El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo
El juez de instrucción investiga el origen de cerca de un millón de euros en las cuentas del político belga que integró la primera comisión de Von der Leyen
EP
El excomisario de Justicia durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen, Didier Reynders, ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales por el juez de instrucción que investiga el origen de cerca de un millón de euros en las cuentas del político liberal y su relación con la compra sistemática de un tipo de lotería.
La imputación formal del que fuera también ministro y viceprimer ministro en varios gobiernos sucesivos en Bélgica se produjo el pasado octubre aunque no ha trascendido hasta ahora, según indican el diario 'Le Soir' y otros medios belgas.
El caso se remonta a diciembre del pasado año, cuando la Policía belga llevó a cabo registros en dos viviendas de Reynders y le interrogó una primera vez, en una operación iniciada tras una denuncia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional por detectar transacciones sospechosas por un importe relativamente elevado en la compra de lotería.
Las pesquisas se pusieron en marcha apenas tres días después de Reynders dejara su cargo como comisario, momento en el que todavía gozaba de inmunidad y no podía ser detenido. La mujer de Reynders, jueza en un Tribunal de Lieja, también ha sido interrogada en dos ocasiones por los investigadores pero no ha sido acusada.
En concreto, las autoridades investigan la compra por parte de Reynders de lotería por valor de unos 200.000 euros y tratan de determinar el origen de cerca de 800.000 euros ingresados en cuentas a su nombre en un periodo de diez años, durante el que fue primero ministro y después, hasta el pasado 31 de noviembre de 2024, comisario de Justicia.
