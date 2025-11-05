Alerta en Francia
Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar varios heridos graves
La fiscalía confirmó que el conductor gritó 'Alá es grande' antes de ser reducido con una pistola táser
Un hombre fue detenido este miércoles tras atropellar deliberadamente con su coche a varias personas en Île d'Oléron, en la región francesa de Charente-Maritime, al grito de “Allah Akbar”, según la fiscalía.
El atropello se habría producido sobre las 8:45am, y se trataría de un acto "intencionado" que ha dejado a varias personas heridas, algunos de ellos en urgencia absoluta tuvieron que ser evacuados en el helicóptero. Tras atropellar a varias personas, el conductor salió de su vehículo e intentó prenderle fuego, según confirmó un testigo para BFMTV. La policía, alertada rápidamente, llegó al lugar y logró detenerlo con dificultad. El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, entrevistado por el diario "Sud Ouest", confirmó que el sospechoso gritó "Allah Akbar" delante de los agentes de policía antes de ser “reducido y detenido con una pistola taser”. "Tenía la intención de atropellar deliberadamente a todo aquel que se cruzara en su camino", afirmó el alcalde de la localidad, Christophe Sueur, para la prensa.
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, donde se espera que ofrezca una comparecencia.
Según el fiscal Laraize, el atacante es hombre vecino de la localidad, y nacido en 1990, cuenta con "antecedentes por delitos menores como hurtos, y no figuraba en la “lista S”, es decir, la lista de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional por los servicios de interior. “Es una persona conocida, sobre todo por la policía, por un comportamiento que no es del todo normal y por problemas relacionados con el alcohol”, explicó el alcalde.
Se ha abierto una investigación por intento de homicidio, según anunció la fiscalía de La Rochelle, aunque la fiscalía antiterrorista indicó que está siguiendo de cerca el caso.
