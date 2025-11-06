Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado

Edificios destruidos por bombardeos de Israel en Ciudad de Gaza, en una imagen de este miércoles.

Edificios destruidos por bombardeos de Israel en Ciudad de Gaza, en una imagen de este miércoles. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

