Nuevos correos electrónicos de Epstein podrían revelar más vínculos con Donald Trump

Dos manifestantes alzan pancartas con la fotografía de Donald Trump y Jeffrey Epstein.

Dos manifestantes alzan pancartas con la fotografía de Donald Trump y Jeffrey Epstein. / EP

EFE

Washington

La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.

Los nuevos hallazgos fueron compartidos este miércoles por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.

