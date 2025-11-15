Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski se reunirá el martes con Sánchez en Madrid y visitarán el 'Guernica'

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá el martes 18 en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y contemplará con él el 'Guernica' de Pablo Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, confirmaron a EFE fuentes del Ejecutivo.

Según las mismas fuentes, tras la reunión, prevista para el martes por la tarde, los dos mandatarios ofrecerán un rueda de prensa. (Seguir leyendo)