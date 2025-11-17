En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia
Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Tusk denuncia un sabotaje contra el sistema ferroviario de Polonia tras la explosión de una vía
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje contra el sistema ferroviario del país, después de que se haya registrado una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin.
Tusk ha escrito en su cuenta de X que "lamentablemente, se confirmaron los peores temores" y "se produjo un acto de sabotaje en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika", tal y como ya sospechó en la víspera, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.
"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", ha detallado el primer ministro polaco.
Más de treinta drones y dos misiles balísticos impactan en distintos puntos de Ucrania
Treinta y dos de los 128 drones y los dos misiles balísticos Iskander-M lanzados desde la pasada noche contra territorio ucraniano por Rusia no pudieron ser neutralizados e impactaron en 17 localizaciones distintas de Ucrania, según el parte publicado este lunes por la Fuerza Aérea ucraniana.
Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del parte.
Del total de drones lanzados por Rusia, cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed, una tecnología adquirida por los rusos al comienzo de la guerra que el Ejército del Kremlin utiliza masivamente contra Ucrania.
Un ataque masivo ruso daña varios barcos en un puerto de la región de Odesa
Un ataque masivo ruso ha dañado infraestructura energética y varios barcos en un puerto de Odesa, según informó el gobernador de la región, Oleg Kiper, en un comunicado publicado en sus redes sociales.
"Durante la madrugada del 17 de noviembre, los terroristas lanzaron de nuevo un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se han escuchado explosiones en varias ciudades. Pese al trabajo efectivo de las defensas antiaéreas se han registrado consecuencias para infraestructuras energéticas y portuarias", escribió Kiper.
Kiper añadió que "durante el ataque sufrieron daños varios barcos civiles".
Al menos tres muertos y diez heridos en ataques rusos contra Balaklia, en el este de Ucrania
Al menos tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas, incluidas tres niños, a consecuencia de un ataque con misiles efectuado este lunes por el Ejército ruso en Balaklia, en el este de Ucrania, han denunciado las autoridades locales.
El jefe de la Administración militar de esta localidad situada en la provincia de Járkov, Vitali Karabanov, ha confirmado la cifra en su canal de Telegram, si bien ha indicado que se trata de información preliminar puesto que los equipos médicos y de emergencias continúan trabajando en las zonas afectadas.
Asimismo ha señalado que hasta el momento hay diez heridos, entre ellos menores "nacidos en 2011, 2007 y 2010", mientras que el total de víctimas incluye nueve personas hospitalizadas. "Todas están recibiendo el tratamiento necesario", ha asegurado, lamentando que "siguen llegando llamadas" sobre posibles nuevos afectados.
Diario de la ocupación rusa: la guerra a través de las cámaras de seguridad de Chernóbil
Las películas de guerra se caracterizan por la acción y la violencia extrema, dos ingredientes ausentes por completo en 'Special Operation' (Operación Especial), un documento cinematográfico único sobre el conflicto ruso-ucraniano elaborado íntegramente con imágenes grabadas con las cámaras de seguridad de la central atómica de Chernóbil cuando las fuerzas rusas ocuparon el escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia.
"La guerra es también una espera interminable de algo que puede llegar a ocurrir o no, una rutina estúpida y gente sin hacer nada o esperando órdenes en aparente calma", dice a EFE en Kiev el director de la cinta, Oleksí Radinski, que junto a la productora, Liuba Knorozok, supo de la existencia de estas imágenes mientras documentaba crímenes de guerra rusos con los empleados ucranianos de la central de Chernóbil que habían vivido su ocupación.
La película dura más de una hora y no tiene entre sus cualidades ser entretenida, ya que es una sucesión de imágenes sin diálogos y con sonido ambiente grabadas por los empleados ucranianos que mantienen y protegen la central fantasma de Chernóbil casi cuarenta años después del accidente nuclear que conmovió al mundo y contaminó de radiactividad toda la zona.
El suministro de energía
Ucrania y Grecia firmaron este domingo un acuerdo para asegurar el suministro de energía este invierno mediante envíos de gas natural licuado (GNL) estadounidense entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un pacto cerrado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Atenas y respaldado con financiación europea. "La firma para el suministro de gas natural es muy importante, porque los rusos atacan cada día infraestructuras energéticas", declaró Zelenski en una rueda de prensa con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tras la firma del acuerdo.
El Papa reclama una paz "justa y estable"
El papa León XIV reclamó este domingo una paz "justa y estable" para la "martirizada" Ucrania y lamentó los ataques a sus ciudades y la situación que las familias deberán sufrir con la inminencia de un nuevo invierno. "Sigo con dolor las noticias de los ataques que siguen golpeando a las ciudades ucranianas, incluida Kiev, causando víctimas y heridos entre los que también hay niños", denunció el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.
El asedio ruso
Rusia lanzó en la última semana contra Ucrania alrededor de mil drones de combate, incluidos más de 170 la noche del sábado, además de casi 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "En total, anoche los rusos lanzaron más de 170 drones contra Ucrania, de los cuales al menos la mitad eran shaheds. Y a lo largo de toda esta semana, los rusos lanzaron contra nuestro pueblo alrededor de mil drones de combate, casi 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles de diferentes tipos", escribió en un mensaje en Telegram.
Zelenski, en Atenas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a Atenas para una visita de pocas horas centrada en asegurar nuevos suministros energéticos y profundizar la cooperación militar con Grecia. Zelenski mantendrá una ronda de contactos con el presidente, Konstantinos Tasoulas, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente del Parlamento, Nikitas Kaklamanis, confirmaron fuentes oficiales.
La situación en Zaporiyia
El ejército ruso prosiguió en las últimas 24 horas su avance imparable en la región ucraniana de Zaporiyia con la toma de otras dos localidades, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra matutino. Las unidades de asalto de la agrupación militar Vostok (Este) ocuparon el pueblo de Rivnopilia, que se encuentra cerca de Yablukove, la aldea que los rusos tomaron el viernes.
