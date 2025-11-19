Albanese califica de maniobra de distracción el plan de paz de Trump para Gaza y considera que la UE "ha fracasado"

El plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, corre el riesgo de servir de maniobra de distracción de los crímenes que comete Israel, y de "válvula de escape política" para la Unión Europea que ha "fracasado como institución", ha dicho este miércoles la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, durante una rueda de prensa en la Eurocámara.

Según Albanese, entre 250 y 300 palestinos han muerto en ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. La mayoría pereció en una serie de bombardeos sobre Gaza el pasado mes de octubre. La italiana denuncia que el alto el fuego solo permite a las instituciones internacionales "seguir indiferentes ante el sufrimiento de la gente".

La relatora de la ONU se ha convertido en una de las voces más potentes contra la agresión cometida por Israel en Gaza y que ha sido calificada de "genocidio" por organizaciones internacionales. Para la italiana, el plan de paz de Trump solo sirve de distracción y "válvula de escape política" para que el mundo no tome medidas contra Israel. La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada el pasado lunes, "afianzará aún más el control externo sobre Gaza y sustituirá las obligaciones legales con los palestinos por un modelo de control extranjero que prioriza la seguridad y se basa en el capital, lo que consolidará las asimetrías de poder existentes", ha denunciado.

El fracaso europeo

Albanese ha viajado a Bruselas, invitada por los grupos Socialista, de la Izquierda y los Verdes en la Eurocámara. En una rueda de prensa este miércoles, la relatora de la ONU ha acusado a la Unión Europea de haber "fracasado como organización" a la hora de tomar medidas "para detener los crímenes más atroces en Palestina". La UE, ha dicho, "no hace nada".

"No hay tiempo para pontificar ni para debatir sobre lo mala que es la política europea, porque hay un genocidio en curso que debe detenerse", ha espetado Albanese, subrayando que el apoyo a la autodeterminación de Palestina "no es un acto de buena voluntad ni de caridad. Es una obligación legal". Para la italiana, la inacción europea solo se entiende por cuestiones económicas.

Ha calificado de "ridículas" las medidas propuestas por la Comisión Europea contra Israel, y que han acabado en un cajón tras el alto el fuego. "Lo que Israel merece es la ruptura de relaciones", ha dicho Albanese. El jueves los ministros de Exteriores de la UE se reunirán de nuevo para debatir los últimos acontecimientos en la región. Pero el debate sobre la posibilidad de sancionar al Gobierno israelí ya no existe.

La relatora ha llamado a la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel, a sancionar al Gobierno y a tratarlo como un Estado que viola el derecho internacional. También considera Albanese que el bloque tiene que depurar las responsabilidades e investigar a los ciudadanos europeos que hayan participado en las matanzas y las empresas que se beneficien de la ocupación.

Este jueves, la UE acogerá su primera reunión del grupo de donantes para Palestina. Una reunión en la que en realidad no se hablará de dinero, sino de reformas. "Lo único que la Unión Europea tiene que hacer es establecer un fondo para compensar en función de su contribución y de los beneficios que ha obtenido de los crímenes cometidos contra los palestinos", ha dicho Albanese criticando que se hable de reconstrucción "mientras la tragedia aún está en curso".

La dignidad ciudadana

La relatora de la ONU ha destacado la movilización social en toda la UE en favor de la causa palestina. "A los millones de europeos que han salido a las calles, que han arriesgado sus vidas, que han sido golpeados por la policía o que han sido suspendidos de sus trabajos, quiero darles las gracias", ha dicho Albanese. Ellos sí, ha añadido, "han aprendido las lecciones del pasado".

"A menudo me dicen que me extralimito en mis funciones", ha reconocido la italiana, "pero esto se debe a la cobardía de los líderes y burócratas, que nos remonta al siglo pasado, cuando millones de personas fueron exterminadas en este continente mientras otros millones eran exterminados fuera de él con los mismos medios y la misma lógica". Albanese ha insistido en la necesidad de alzar la voz en defensa del derecho internacional en Palestina, en el Congo, en Sudán, como en Europa.