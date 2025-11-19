Mayor seguridad
El museo del Louvre reforzará su seguridad con cien cámaras y un puesto móvil de policía tras el impactante robo
El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio
EFE
La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, detalló este miércoles que se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.
Así lo detalló al comparecer en la comisión de Asuntos Culturales y de la Educación de Asamblea Nacional al cumplirse justo un mes del impactante robo sufrido el 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable que aún no han podido ser recuperadas.
El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio.
Pero a la luz del reciente robo, indicó que se han puesto en marcha o acelerado una veintena de medidas urgentes para asegurar el interior y el exterior, como la instalación de un centenar de cámaras perimetrales, que estará completada a finales de 2026, o la instalación de un puesto móvil policial dentro.
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la 'caja negra' de la emergencia del 29-O
- El Valencia CF expulsa al racista del sector 5 de Mestalla
- El desembarco de tecnológicas agota la oferta de oficinas en València