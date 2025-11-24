Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos cuatro muertos en nuevos ataques del Ejército israelí contra Gaza a pesar del alto el fuego

Israel mata al 'número dos' de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut

Los cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego son enterrados en Deir al-Balah.

Los cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego son enterrados en Deir al-Balah.

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

