Dos soldados de la Guardia Nacional heridos de gravedad en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos soldados de la Guardia Nacional han resultado este miércoles heridos de gravedad al recibir disparos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, según ha confirmado Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. La policía metropolitana ha informado de que un sospechoso está detenido y la portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, ha dicho en un comunicado que "el presidente ha sido informado".

Trump, que se encuentra desde ayer en Palm Beach, en Florida, donde va a pasar las vacaciones de Acción de Gracias, ha colgado rápidamente un mensaje en Truth Social, donde ha tildado de "animal" al sospechoso, y ha dicho que está "herido de gravedad", igual que los dos militares, ingresados, según ha explicado, en dos hospitales diferentes. Ha prometido también que el detenido "pagará un alto precio".

"Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y agentes del orden", ha escrito."Son realmente grandes personas".

El tiroteo se produjo a poca distancia de la Casa Blanca, en 17th y I Street NW.

Trump ordenó el pasado verano el despliegue de militares de la Guardia Nacional en Washington DC. El despliegue, que el mandatario justificó como una emergencia de lucha contra la delincuencia, ha sido objeto de impugnaciones legales, se ha prorrogado en múltiples ocasiones y actualmente está previsto que se extienda hasta febrero de 2026. S