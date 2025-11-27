Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

ICAN subraya que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe incluir un desarme nuclear

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) dio este miércoles la bienvenida a los actuales contactos para intentar lograr la paz en Ucrania, pero subrayó la necesidad de que cualquier acuerdo al respecto incluya medidas para el desarme nuclear.

"Todo acuerdo de paz sostenible debe incluir la retirada de todas las armas nucleares de los países europeos", aseguró en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.

Al respecto, agregó que Estados Unidos y Rusia "deberían ir más allá de prorrogar los tratados de control de armamento existentes y negociar la eliminación de sus arsenales, como ha sugerido anteriormente el presidente Donald Trump".