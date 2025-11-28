Acoso a la prensa
Donald Trump llama "estúpida" a otra periodista que le preguntó por qué culpaba a Biden del ataque a dos militares de la Guardia Nacional
El presidente de EEUU sigue insultando a las mujeres periodistas que le hacen preguntas que le incomodan
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "estúpida" a una reportera el jueves, lo que suma otro insulto a la lista de agravios que ha dirigido contra mujeres periodistas cuando no está de acuerdo con las preguntas. "¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?", dijo el magnate republicano mientras interrumpía a la comunicadora durante una sesión de prensa en su residencia de Florida centrada en la verificación de antecedentes de afganos en Estados Unidos.
Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados cerca de la Casa Blanca el miércoles, y las autoridades vinculan como atacante a un ciudadano de Afganistán que llegó al país tras la retirada abrupta de las fuerzas estadounidenses de ese país en 2021.
La periodista le preguntó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propia Administración habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un proceso de revisión de antecedentes exhaustivo.
"Fea"
"Porque ellos los dejaron entrar", respondió Trump, mostrando una foto de un avión militar estadounidense lleno de personas que huían mientras las autoridades talibanes retomaban el poder. Vinieron "junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", dijo Trump.
Los insultos y el lenguaje brusco son una característica de la era Trump, pero el líder estadounidense parece reservar una particular aversión hacia las mujeres de la prensa.
El miércoles, el mandatario arremetió contra un informe del diario 'The New York Times' que se centraba en su edad y sus crecientes signos de fatiga, llamando "fea" a la autora del artículo. A principios de este mes, llamó "cerdita" a una periodista y a otra "una persona terrible".
