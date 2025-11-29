Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin apunta a "una profunda crisis política" en Ucrania tras la dimisión de Yermak

Las autoridades rusas han apuntado a "una profunda crisis política" en Ucrania después de que el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, dimitiera este viernes tras una serie de registros en su domicilio por parte de las agencias anticorrupción ucranianas.

"En Kiev se están produciendo acontecimientos que indican una profunda crisis política, desencadenada por escándalos de corrupción", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Así, ha aseverado que "la corrupción ha estado y sigue estando asociada al dinero que estadounidenses y europeos han aportado a la guerra". "En consecuencia, tanto Estados Unidos como los países europeos probablemente se pregunten qué pasará mañana con el régimen de Kiev", ha agregado.