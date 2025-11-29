El nuevo partido del exlíder laborista Jeremy Corbyn: un grupo marcado por las tensiones internas que aspira a ser una alternativa de izquierdas

El exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn se ha embarcado en una nueva aventura política para tratar de hacer sombra a su antiguo partido. La plataforma Your Party (Tu Partido) celebra este fin de semana su congreso inaugural con el objetivo de sentar las bases de su estructura organizativa, elegir un nombre definitivo y fijar el rumbo de la organización tras varios meses de dudas y altibajos. Corbyn confía en que la nueva formación se erija como una alternativa de izquierdas ante el giro a la derecha del actual Gobierno, pero las disputas internas y las desavenencias entre los impulsores de la iniciativa amenazan con hundir el proyecto apenas unos meses después de su nacimiento.

El nuevo proyecto político ha sido impulsado por Corbyn y por otra vieja conocida de los laboristas, la diputada Zarah Sultana, quien confirmó su salida de su antiguo partido el pasado julio tras casi un año suspendida por la dirección. Además de Corbyn y Sultana se sumaron a la iniciativa otros cuatro diputados independientes de circunscripciones marcadamente de izquierdas, en las que la actual posición del Gobierno en cuestiones como Gaza o las políticas sociales han levantado ampollas.

Tensiones internas

Las diferencias entre Sultana y Corbyn han sido constantes desde que anunciaron, de forma descoordinada, la fundación del nuevo partido hace apenas cinco meses. De los cuatro diputados que apoyaron el proyecto, dos se han desvinculado de él en las últimas semanas. El primero de ellos, Adnan Hussain, justificó su marcha por las "luchas internas persistentes" y la batalla por el poder. "En lugar de apertura, cooperación y enfoque hacia el exterior, el entorno se ha percibido con demasiada frecuencia como tóxico, excluyente y profundamente desalentador", aseguró Hussain en un mensaje publicado en la red social X. El segundo diputado en abandonar el proyecto, Iqbal Mohamed, lo hizo apenas unos días después por "las numerosas acusaciones falsas y difamaciones" vertidas contra él y otras personas de la organización.

La ilusión con la que una parte del electorado de izquierdas recibió la creación del partido —la iniciativa recogió cientos de miles de firmas antes de ser una realidad— se ha ido desinflando en los últimos meses debido a la tensión interna. Según una encuesta publicada este viernes por el centro demoscópico YouGov, un 12% del electorado consideraría votar a la nueva formación, frente a un 18% que expresó la misma opinión el pasado julio, cuando se confirmó su fundación.

Alternativa de izquierdas

El objetivo del congreso de este fin de semana es dejar atrás estas disputas y remar en una misma dirección para poder plantar cara a los laboristas en las próximas elecciones generales, especialmente en Londres y en otras circunscripciones urbanas de Inglaterra. "No se trata simplemente de otro partido político más. Se trata de hacer política de otra manera: donde las decisiones las tomamos entre todos, el poder vuelve a las comunidades y los principios son lo primero", indica el partido, el cual quiere poner el foco en la organización comunitaria, el internacionalismo, la nacionalización de recursos y la redistribución de la riqueza.

El principal reto de la nueva formación será definir una identidad propia y diferenciarse de otras opciones políticas de izquierdas, especialmente de los Verdes, un partido que está en auge en las encuestas tras la elección de su nuevo líder, Zack Polanski. El sistema electoral del Reino Unido —en el que cada circunscripción elige como diputado al candidato más votado, independientemente de la diferencia de votos respecto a sus competidores— supone un desafío añadido, ya que existe el riesgo de que los dos partidos dividan el voto de izquierdas, reduciendo las posibilidades de sus respectivos candidatos. Al partido de Corbyn le queda todavía trabajo por hacer en ese sentido: el 85% de sus potenciales votantes también están abiertos a votar a los Verdes en las próximas elecciones generales.