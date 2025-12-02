Detenida la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, por un supuesto caso de corrupción

La policía belga ha detenido este martes a la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, en el marco de una investigación sobre un presunto caso de corrupción, después de haber registrado la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y del Colegio de Europa en Brujas, del que es rectora, según informa la prensa belga.

La Fiscalía Europea ha confirmado en un comunicado que tres personas han sido detenidas. La operación, en la que también ha participado la Oficina Antifraude de la UE, se ha dado en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación de jóvenes diplomáticos, financiada con fondos comunitarios.

Además de las sedes de ambas instituciones, la policía también ha registrado los domicilios de los tres sospechosos. Entre ellos, se encontraría Mogherini. La italiana estuvo al frente de la política exterior del bloque entre 2014 y 2019. Desde septiembre de 2020, la diplomática era rectora del prestigioso Colegio de Europa, una prestigiosa universidad en la que se forman buena parte de los diplomáticos de la UE.

Fraude y corrupción

La investigación se centra en la ‘Academia Diplomática de la Unión Europea’, un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Este fue adjudicado por el servicio de Acción Exterior al Colegio de Europa para el curso 2021-2022. La Fiscalía sospecha que los dirigentes de la institución educativa habrían sido informados de los criterios del procedimiento de licitación, lo que habría facilitado que se les adjudicara el proyecto.

En su comunicado, la Fiscalía Europea ha explicado que "existen fuertes sospechas" de que durante el proceso de licitación, "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso". Según el ministerio público, estos hechos podrían constituir delitos de "fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional".

Además de la Fiscalía, participa en la operación un juez de instrucción belga de Flandes Occidental, donde se encuentra el Colegio de Europa. Ha sido la policía federal belga quien ha realizado los registros. Según la prensa local, Mogheirini se encontraría todavía a esta hora bajo disposición judicial. Al menos otras dos personas además de la italiana estarían implicadas. La Comisión Europea ha evitado comentar alegando que la investigación está en curso.