EEUU
Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este martes su amenaza de lanzar ataques por tierra “muy pronto” tanto en Venezuela como en Colombia, ataques que enmarca en lo que identifica como una guerra contra el narcotráfico. Esa campaña hasta ahora la ha estado librando en las aguas del Caribe y del Pacífico, donde en un operativo bautizado Operación Lanza del Sur ha hundido 21 embarcaciones y matado a 83 de sus ocupantes.
La promesa de la intervención terrestre ha llegado en el turno de preguntas de la prensa tras dos horas de reunión de su gabinete, la novena de su segunda presidencia, como las ocho previas abierta a las cámaras. Aunque no es la primera vez que la hace, esta vez ha empleado un lenguaje endurecido. “Sabemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos donde viven los malos”, ha dicho Trump respectó a los supuestos narcotraficantes. “Acabaremos con esos hijos de perra”, ha añadido en otro momento.
Aunque el foco lo ha puesto en Venezuela, el presidente también ha señalado a Colombia, país al que ha acusado de “estar fabricando cocaína”. “Cualquiera que produce cocaína y vende a nuestro país es objeto de ataque, no solo Venezuela”, ha subrayado.
Noticia en desarrollo. Se ampliará en breve
