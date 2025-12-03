Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Japón dará ayuda para el desminado a Ucrania por valor de 22 millones de euros

El Gobierno japonés donará ayuda para las labores de desminado en Ucrania por valor de 4.000 millones de yenes (unos 22 millones de euros), dijo este miércoles el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

"Esta cooperación tiene como objetivo facilitar la pronta recuperación de Ucrania de los daños de la guerra, incluida la contaminación por minas terrestres, proporcionando equipos y materiales para la limpieza de minas terrestres y municiones sin detonar", explicó la oficina.

Además de los equipos de desminado, el acuerdo incluye asistencia médica para víctimas de explosivos y actividades de educación para evitar riesgos, según el ministerio.