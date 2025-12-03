¿Quién es quién en el nuevo buró político de Nicolás Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a 12 dirigentes del chavismo para conformar un nuevo buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes, indicó, asumirán "la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana", en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. El grupo político es una mezcla de dirigentes tradicionales del chavismo, incluyendo cercanos colaboradores del presidente fallecido, Hugo Chávez, con nuevos rostros emergentes dentro del movimiento. Estos nombramientos se producen en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha advertido de que "muy pronto" comenzarán ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano. Trump reiteró también que su país prepara operaciones terrestres en el marco del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que Caracas denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) como una amenaza a su soberanía.

Estos son los 12 designados por el mandatario venezolano:

Diosdado Cabello, ministro de Interior y secretario general del PSUV.

Considerado el número dos del chavismo, Cabello es militar retirado y una de sus figuras clave desde que participó en el golpe de Estado fallido liderado por Chávez en febrero de 1992. Ha ocupado diversos cargos, incluyendo la gobernación de Miranda (norte, que abarca parte de Caracas). Cabello dirige toda la estructura de control interno, entre ellos el servicio de identidad y los cuerpos policiales.

Cilia Flores, Primera Dama y esposa de Maduro

Llamada por Maduro como "primera combatiente", Flores es una de las dirigentes más reconocidas del chavismo. Fue parte del equipo que asistió legalmente a Chávez tras el intento de golpe de Estado que encabezó en 1992. Flores fue presidenta de la Asamblea Nacional (AN), procuradora general y segunda vicepresidenta del PSUV.

Jorge Rodríguez, presidente de la AN

Político y médico psiquiatra, Rodríguez también fue un dirigente cercano a Chávez, de quien fue vicepresidente. Durante el Gobierno de Maduro, ha sido alcalde de Caracas y ministro de Comunicación, entre otros cargos. Rodríguez fue el líder de la delegación del chavismo en la firma del Acuerdo de Barbados, durante el más reciente proceso de negociación con la oposición, un documento que establecía condiciones electorales para las presidenciales de 2024.

Héctor Rodríguez, ministro de Educación

Rodríguez fue dirigente juvenil del chavismo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuya representación estudiantil ha sido mayoritariamente opositora a los Gobiernos de Chávez y de Maduro. Es abogado y ha sido ministro de Deporte, de Educación y de Juventud, gobernador de Miranda y ministro de Despacho de la Presidencia de Chávez. Formó parte de la negociación en Barbados y es el fundador de Futuro, un movimiento que aglutina organizaciones sociales.

Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital

Designado como autoridad de la capital desde enero de 2021, Fernández fue presidente del Concejo Municipal caraqueño y ha sido responsable de las llamadas Cuadrillas de paz (Cupaz), estructuras del PSUV integradas por civiles, cuyo objetivo es preservar "la gobernanza" en el territorio y su defensa, según ha informado la tolda gobernante.

Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN

Formado en Cuba como Licenciado en Educación Física y Deporte, Infante ha sido ministro de esa cartera de Estado, presidente del Instituto Nacional de Deportes, además de diputado. Su padre, según ha relatado Infante, fue parte de la fallida asonada militar de noviembre de 1992, que siguió al también fracasado intento de derrocamiento liderado ese año por Chávez.

Francisco Ameliach, presidente de Corpozulia

Dirigente tradicional del chavismo y militar retirado, Ameliach ha sido gobernador del estado Carabobo (norte), ministro del Despacho para la Presidencia de Chávez y presidente de la AN, entre 2003 y 2005. Fue electo como diputado a la AN, pero se separó del cargo en agosto de este año para asumir la presidencia de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), ente estatal para el desarrollo económico en el estado Zulia (occidente, fronterizo con Colombia).

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología

Bióloga de la UCV, fue designada en esta cartera de Estado en junio de 2019. Jiménez ha sido presidenta de la Compañía Autónoma Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y el año pasado recibió el nombramiento como rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias "Dr. Humberto Fernández Morán".

Tania Díaz, diputada a la AN Periodista y dirigente del PSUV, Díaz fue ministra de Comunicación en 2010, segunda vicepresidenta de la AN y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017. Actualmente, además de diputada, es rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos

Abogada y parte de la dirección nacional del PSUV, Delcy Rodríguez es la hermana del presidente del Parlamento y ha ocupado cargos clave en el Gobierno de Maduro. Fue ministra de Comunicación, de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como primera presidenta de la ANC. Asumió la cartera de Hidrocarburos en 2024.

Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas

También conocida como "la almiranta", en referencia a su rango militar, fue tesorera nacional entre 2003 y 2007. Ocupó, entre otros cargos, el Ministerio de Defensa de Maduro entre julio de 2013 y octubre de 2014, además del Ministerio del Despacho de la Presidencia. También fue diputada a la Asamblea Nacional y ministra de Interior. Desde 2021 es alcaldesa del municipio Libertador, en la capital.

Grecia Colmenares, diputada a la AN

Secretaria general de la Juventud del PSUV y exministra de Juventud, cartera que ocupó hasta abril de este año, Colmenares es diputada a la AN por el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).