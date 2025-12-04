Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al embestirlo con el vehículo que conducía en Cisjordania

Palestinos desplazados en Yan Junis (Gaza), este lunes.

Palestinos desplazados en Yan Junis (Gaza), este lunes. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

