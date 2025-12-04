Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

PI STUDIO

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
  2. Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
  3. Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
  4. María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
  5. Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
  6. Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
  7. La Guardia Civil detiene a dos amigos de 'El Merengue' por su asesinato ocho meses después de su desaparición en Sueca
  8. El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

Les grans xifres de la Marató València: corredors, debutants, tanques i botelles d’aigua

Les grans xifres de la Marató València: corredors, debutants, tanques i botelles d’aigua

Riba-roja aprueba un código ético para el uso responsable de la IA en la gestión municipal

Riba-roja aprueba un código ético para el uso responsable de la IA en la gestión municipal

Arranca en Grecia un juicio contra activistas que ayudaron a refugiados durante la crisis migratoria

Arranca en Grecia un juicio contra activistas que ayudaron a refugiados durante la crisis migratoria

El CAX Orientació buscará el ascenso a primera división en la última prueba de la LEOP en Cáceres

El CAX Orientació buscará el ascenso a primera división en la última prueba de la LEOP en Cáceres

La Mancomunitat Camp de Túria forma a docentes para prevenir adicciones y promover el bienestar emocional en las aulas

La Mancomunitat Camp de Túria forma a docentes para prevenir adicciones y promover el bienestar emocional en las aulas

Más de dos décadas en el panorama musical saguntino

Más de dos décadas en el panorama musical saguntino

Regenerar playas y dunas, clave para que l’Albufera sobreviva a otra dana

Regenerar playas y dunas, clave para que l’Albufera sobreviva a otra dana
Tracking Pixel Contents