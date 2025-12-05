Trump avisa a Europa del riesgo de "desaparición de su civilización" y se ofrece para "corregir" el rumbo de la mano de los "partidos patrióticos"

Europa se enfrenta al riesgo de la "desaparición de su civilización" debido a las "conflictivas políticas migratorias", "la censura de la libertad de expresión", "la caída de las tasas de natalidad" y "las actividades de la Unión Europea (UE) y otros organismos transnacionales (...) que socavan la libertad y la soberanía políticas". De este modo radiografía la Administración de Estados Unidos la situación en el Viejo Continente, según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada este viernes por la Casa Blanca, un documento que traza las líneas maestras de la política exterior del Gobierno de Donald Trump.

El análisis contiene claras reminiscencias de la idea trasladada el pasado febrero por el vicepresidente de EEUU, JD Vance, en la Conferencia de Múnich, donde esbozó la amenaza de un declive de la civilización occidental en Europa. Y para afrontar esta supuesta amenaza, Washington se ofrece para "ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual" usando como plataforma los "motivos para el optimismo" que percibe: esto es, el resurgimiento del espíritu nacionalista y "la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos". Aunque no los menciona en su documento, la Casa Blanca se refiere a formaciones como la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, el Fidesz de Viktor Orbán, el Vox de Santiago Abascal o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoestima como civilización, y que abandone su enfoque fallido a favor de la asfixia de las regulaciones", recoge el texto, que abunda en la habitual crítica contra la legislación que impera en la UE.

Guerra de Ucrania

Sobre la guerra de Ucrania, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump concluye que ha debilitado las relaciones europeas Rusia y que "muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial", algo que eleva el "riesgo de conflicto". Y con el objetivo de evitar una "escalada de guerra", EEUU trabaja para lograr un "cese rápido de las hostilidades con Ucrania". Pero también aboga por "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia" y facilitar "la reconstrucción de Ucrania posterior a las hostilidades para posibilitar su supervivencia como un Estado viable".

Según Washington, la guerra también ha tenido un "efecto perverso" en Europa al aumentar su "dependencia externa". Y pone como ejemplo a Alemania, cuyas "compañías químicas están construyendo en China sus plantas de procesado mientras usan gas ruso que no pueden obtener a nivel doméstico". El caso alemán es ejemplo, añade el documento, de que "la Administración Trump está chocando con la postura de responsables europeos que mantienen expectativas irreales sobre la guerra" en Ucrania. Estos "responsables", estima la Casa Blanca, "están encaramados en gobierno en minoría, muchos de los cuales pisotean los principios básico s de la democracia para reprimir a la oposición", añade, sin poner ningún ejemplo pero extendiendo sombras de duda.

"Predominio" de EEUU en Occidente

La renovada hoja de ruta de la política exterior estadounidense se marca como objetivo prioritario la "restauración del predominio" de EEUU en Occidente; una defensa sin paliativos de la descripción de la Doctrina Monroe que el presidente norteamericano proclamó esta semana: "El pueblo estadounidense, y no los países extranjeros, ni las instituciones globalistas, será quien controle su propio destino en nuestro hemisferio".

A grandes rasgos, habla de una restitución de todas sus herramientas de 'poder duro', económico y militar, para conseguir este objetivo. El documento deja claro que Estados Unidos debe "reconsiderar" su presencia militar en el hemisferio mientras "priorizará su diplomacia comercial" a través de "las poderosas herramientas que son los aranceles y los acuerdos comerciales recíprocos".

El texto también pone el foco en el Indo-Pacífico, Oriente Próximo y África, a través de una iniciativa para "reequilibrar la relación económica con China", la estabilización de la situación de seguridad en el caso del segundo escenario y la transición, en el caso africano, desde una relación centrada en la entrega de ayuda "y la difusión de ideas liberales" en el continente, hacia una enfocada al comercio y la economía.

El "reajuste" militar anunciado por Estados Unidos tiene como principal objetivo "abordar las amenazas urgentes" que representan "el tráfico de drogas y la migración ilegal o no deseada". Como viene haciendo desde hace meses, Estados Unidos seguirá recurriendo "despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas". Esta estrategia, de hecho, es la que está poniendo en práctica la Administración Trump contra Venezuela y Colombia, con bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales y amenazando con posibles ofensivas terrestres.

Oriente Próximo

En lo que concierne a Oriente Próximo, Estados Unidos ve una situación "menos problemática de lo que los titulares dan a entender". Según Washington, Irán ha quedado "debilitado" tras la ofensiva conjunta estadounidense-israelí de este pasado verano, los líderes del movimiento palestino Hamás "también están en situación de debilidad o han desaparecido" y el "problema potencial" que representa Siria puede desaparecer con la colaboración de Israel, Turquía y aliados árabes.

Como nota a destacar, Estados Unidos anuncia que "el dominio de Oriente Próximo en la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, ha terminado" porque "ya no es la constante fuente de irritación y potencial escenario de catástrofe inminente que alguna vez fue".

Por ello, dentro de este relativo distanciamiento diplomático, la nueva estrategia de seguridad norteamericana abandonará "el desafortunado experimento estadounidense de intimidar a estas naciones --especialmente a las monarquías del Golfo-- para que abandonen sus tradiciones y formas históricas de gobierno".