Turquía - Venezuela
Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela
El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos
Caracas
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- La treta de Isabel Díaz Ayuso para desbancar al Roig Arena de València: 8 asientos que valen 577 millones de euros
José Roca: "La foto financiera de final de año es el pasaporte para acceder al crédito"
Un proyecto de Club Cámara
La gigafactoría de PowerCo despega gracias al talento valenciano
Un proyecto de PowerCo