Zelenski y los asesores de Trump discuten durante una larga conversación aspectos clave de las negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una "larga y sustanciosa" conversación con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner, sobre "aspectos clave" de las negociaciones sobre el plan de paz abanderado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia.

Presentes en la conversación se encontraban el jefe negociador del equipo ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andrii Hnatov, que este fin de semana han viajado a Miami para reunirse con los asesores de Trump y discutir dos aspectos especialmente conflictivos del plan: la cesión a Rusia de los territorios conquistados por Moscú y las futuras garantías de seguridad de posguerra para Ucrania.

"Abordamos diversos aspectos y repasamos puntos clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia incumpla sus promesas, como ha sucedido repetidamente en el pasado", ha explicado Zelenski en su cuenta de X.

La conversación ha ocurrido después de una nueva noche de ataques rusos contra Ucrania, contestada por Kiev con un ataque contra una refinería rusa en Riazán y una planta metalúrgica en Alchevsk, en la porción de la región ucraniana de Lugansk bajo control ruso.

"Ucrania", ha añadido Zelenski, "está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr una paz genuina", pendiente de nuevas conversaciones con Estados Unidos. El presidente ucraniano también tiene pendiente una conversación en persona con sus enviados a Miami.

"No todo se puede discutir por teléfono, por lo que necesitamos trabajar estrechamente con nuestros equipos en ideas y propuestas. Nuestro enfoque es que todas las medidas cruciales para la paz, la seguridad y la reconstrucción deben ser viables", ha concluido Zelenski.