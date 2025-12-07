En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al embestirlo con el vehículo que conducía en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Netanyahu "intentará socavar" la tregua y hacer limpieza étnica en Gaza
El dirigente palestino Mustafa Barghouti, que lidera el partido Iniciativa Nacional Palestina, alertó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "intentará socavar la implementación del plan de paz" de la Franja de Gaza, ya que "no ha abandonado la idea" de cometer una limpieza étnica en el enclave.
"En la práctica, la guerra continúa y, en mi opinión, Netanyahu intentará socavar la implementación del plan de paz, el llamado plan de paz", dijo Barghouti en declaraciones a EFE en los márgenes del Foro de Doha, en Catar, donde denunció que "Israel continúa con sus operaciones militares y siempre busca excusas para lanzar ataques".
El plan de paz, auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el 10 de octubre, estipulaba un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás y la excarcelación de presos palestinos, entre otros puntos, pero ambas partes se han acusado de violar el pacto.
Merz visita por primera vez Israel como canciller alemán tras pedir que abandone su anexión de Cisjordania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza. "Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó Merz durante su visita a territorio jordano. "Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas", añadió Merz tras la reunión con el rey Abdalá II de Jordania, en una nota enviada por Cancillería.
Las autoridades de Gaza cifran en más de 360 los muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este sábado de que más de 360 personas han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego tras el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.
En las últimas 48 horas, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos de seis personas (una en las últimas horas, cinco entre los escombros de ataques previos) mientras que han contabilizado 15 heridos por ataques israelíes, por lo que el total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego el pasado 11 de octubre asciende a 367, según ha detallado el Ministerio en un comunicado.
Asimismo, un total de 953 palestinos han resultado heridos desde el 11 de octubre. Las autoridades gazatíes han informado además que el número de víctimas desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.354 muertos y 171.030 heridos.
Albares afirma que España apuesta en Gaza por "fortalecer" el alto el fuego y "fomentar la esperanza" de paz
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sostuvo este sábado que España apuesta en la Franja de Gaza por "fortalecer el alto el fuego, fomentar la esperanza y promover las perspectivas de alcanzar la paz".
En una entrevista en Al Jazeera, recogida por Servimedia, José Manuel Albares aseguró desde Doha (Catar), donde acude al foro 'Mediation in a time of fragmentation', que el Gobierno se ve "un atisbo de esperanza en Gaza", pero advirtió de que "aún estamos muy lejos de lo que España desea ver".
Albares denunció "violaciones del alto el fuego semanalmente" y subrayó la importancia de asegurar que la ayuda humanitaria entra en la Franja de Gaza "en grandes cantidades" y es "distribuida de forma neutral e independiente por las Naciones Unidas y sus agencias".
Tres muertos tras un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza
Un ataque israelí con un dron provocó este sábado la muerte de dos palestinos en la zona de Al-Atatra (Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza), confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.
A estas dos víctimas mortales se suma un fallecido más y cinco heridos, todos de Beit Lahia, que llegaron al hospital Al Shifa esta mañana, según informó el centro hospitalario a EFE. Se desconoce por ahora si fue a consecuencia del mismo ataque con dron.
Por otra parte, la Defensa Civil de Gaza, bajo la responsabilidad directa del Ministro del Interior -dependiente de Hamás-, lamentó posteriormente en un comunicado la muerte de uno de sus oficiales en este ataque de Beit Lahia.
El Gobierno de Hamás dice que Israel solo permite la entrada al 16 % de camiones con gas en Gaza
El Gobierno gazatí, liderado por Hamás, condenó este sábado que Israel solo permite la entrada del 16 % de los camiones cisterna con gas para cocinar pactados en el acuerdo de alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre.
"Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza. Este es el número real de camiones que accedieron desde el alto el fuego hasta el 6 de diciembre de 2025, en comparación con los 660 camiones que debían entrar en este período", desglosan desde la oficina de prensa del Gobierno de Gaza en un comunicado.
De acuerdo a la Administración de Hamás, "2,4 millones de gazatíes carecen del suministro mínimo de gas para cocinar", incluyendo aquí las necesidades del servicio por parte de hogares, hospitales, panaderías o cocinas comunitarias.
Albares dice que Israel piensa igual que Rusia al usar guerra para su política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, equiparó este sábado a Rusia con Israel por usar ambos países la guerra como una "herramienta normal" para su política exterior.
"Creo que lo que realmente debería interesarnos ahora mismo en Europa es qué podemos hacer en este momento tan difícil de la historia mundial, en el que para algunos países, como Rusia, la guerra se ha convertido en una herramienta normal de política exterior. No es el único caso, en Oriente Medio, Israel piensa exactamente igual", aseveró durante una intervención en el Foro de Doha, en Catar.
En el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el español indicó que los europeos piensan "lo contrario".
Trabajadores de la cadena pública de Portugal critican que Israel permanezca en Eurovisión
Los trabajadores de Radio y Televisión de Portugal (RTP), la cadena pública del país, condenaron este viernes la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en Eurovisión y consideraron "incomprensible" la participación portuguesa el próximo año.
Reunidos en pleno, los trabajadores condenaron la presencia israelí en el concurso "a pesar de la continuación de las acciones militares en Gaza y de las graves violaciones de los derechos humanos ampliamente denunciadas por la comunidad internacional", recogieron en un comunicado.
Bélgica se suma a los países que sí participarán en Eurovisión
La cadena pública belga RTBF ha decidido este viernes que participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión en 2026, una confirmación que llega un día después de que los miembros de la Unión Europea de Radiotelevisiones públicas (UER) decidieran por votación que mantendrán a Israel en la competición.
Esta decisión ha hecho que España, Eslovenia, Países Bajos e Irlanda hayan anunciado ya su decisión de no participar en Eurovisión, mientras que otros han confirmado su asistencia. Reino Unido, Alemania, Italia y Francia han confirmado su participación. Los países tienen hasta el 15 de diciembre para comunicar a la UER su decisión.
RTVE califica de "farsa" la votación de la UER que permite a Israel seguir en Eurovisión
El presidente de la radiotelevisión pública española (RTVE), José Pablo López, acusó a Israel de "maniobrar en la sombra durante meses" para estar presente en Eurovisión y califica de "farsa" las votaciones celebradas ayer en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra que permitieron su permanencia en el certamen.
López se manifestó en este sentido en un mensaje a través de la red social X, un día después de que RTVE anunciara la retirada de España de Eurovisión, lo que implica además que la corporación pública no emitirá la final del festival, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.
"Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos", criticó López.
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá
- Llorca crea una dirección para las víctimas de la dana y asciende al 'cerebro' de Política Lingüística
- Las ‘covetes de Sant Joan’ reabrirán las próximas navidades, cincuenta años después
- Feijóo: 'Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad