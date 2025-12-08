En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Negociadores ucranianos informarán hoy a Zelenski de sus reuniones con Witkoff
Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes "con detalle" al presidente Volodímir Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.
Horas antes de que el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, uno de los integrantes de la delegación ucraniana, hiciera este anuncio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró "algo decepcionado" con que Zelenski "no haya leído la propuesta aún".
El presidente ucraniano ha declarado después de cada una de las últimas rondas de contactos de sus emisarios con los estadounidenses que algunos detalles del plan sólo pueden tratarse en persona y no por teléfono.
Meloni anuncia a Zelenski el envío de generadores italianos para reforzar la infraestructura de Ucrania
Italia enviará en los próximos días generadores de fabricación nacional para reforzar la infraestructura energética del país ante los ataques rusos contra las instalaciones. Así ha hecho saber la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una conversación telefónica mantenida este domingo. En la misma, ambos líderes han analizado los resultados de las conversaciones en curso con Estados Unidos para mediar la paz en la guerra con Rusia "así como las perspectivas y los desafíos actuales", según un comunicado de la Presidencia ucraniana.
Meloni reafirma a Zelenski el apoyo de Italia y enviará generadores tras nuevos ataques
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la solidaridad de Italia tras los recientes ataques rusos y reafirmó su respaldo al proceso de negociación en curso, así como al compromiso de Estados Unidos de avanzar hacia una paz "justa y duradera". La mandataria italiana mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en vísperas de la ronda de visitas que el jefe del Estado ucraniano efectuará en los próximos días a Londres, Bruselas y Roma para reunirse con varios líderes europeos. Durante la llamada, la mandataria italiana renovó la solidaridad de Italia "tras una nueva serie de ataques indiscriminados rusos contra objetivos civiles ucranianos".
Macron espera en Londres asentar una posición sólida para Kiev de cara a una negociación
El presidente francés, Emmanuel Macron, participará este lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Alemania y Ucrania con la idea de asentar a Kiev en una posición sólida, sobre todo ante Estados Unidos, de cara a una posible negociación con Rusia para poner fin al conflicto. El objetivo es, en el marco de las discusiones a varias bandas que dirige Estados Unidos, fijar "una posición euro-ucraniana" entre Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicaron este domingo fuentes del Elíseo.
Ucrania informa del impacto de un misil ruso en la presa del embalse de Pecheneg
Las autoridades ucranianas anunciaron este domingo que un misil ruso ha impactado en la presa del embalse de Pecheneg, en la región nororiental de Járkov, lo que ha provocado a la suspensión del tráfico rodado por encima de la infraestructura. "Por suerte no hubo víctimas, aunque el tráfico sobre la presa era muy denso (en ese momento). Los expertos están estudiando las dimensiones del daño", detalló el alcalde del municipio aledaño, Oleksandr Gusarov, a la cadena pública Suspilne. Incluso si la estratégica presa ha quedado destruida, esto no tendrá un impacto sustancial para el frente, aseguró el 16.º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado, en el que destacaron que la infraestructura es blanco desde hace tiempo de ataques rusos sistemáticos con bombas, drones y misiles.
Londres desea un fin de la guerra en Ucrania que no premie la agresión rusa
El Gobierno del Reino Unido aseguró este domingo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no debe "premiar la agresión rusa" ni permitir que Moscú "dicte el futuro" de ese país.
"Este es verdaderamente un momento crucial", señaló hoy el ministro de Trabajo, Pat McFadden, de cara al encuentro que mantendrá este lunes en Londres el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el primer ministro británico, Ker Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
"Todo el mundo quiere que la guerra termine, pero quiere que termine de forma que Ucrania tenga libertad para elegir su futuro. Ese es el objetivo de estas conversaciones", declaró McFadden a la cadena Sky News.
Enviado de Trump para Ucrania dice que un acuerdo está "realmente cerca": "Estamos en los últimos diez metros"
Keith Kellogg, enviado para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania está "realmente cerca" y ha dicho que depende de resolver el futuro de la región oriental del Donbás y de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas de Rusia desde marzo de 2022.
"Si uno es una persona militar (...) sabe que los últimos diez metros hasta llegar al objetivo son siempre los más difíciles. Es donde están las fricciones. Creo que estamos en los últimos diez metros a la hora de intentar poner fin a este conflicto", ha dicho durante el Foro de Defensa Ronald Reagan.
"Creo que todo se reduce a un par de asuntos", ha manifestado, antes de especificar que se trata de la situación en el Donbás y en la central de Zaporiyia y agregar que "si se resuelven esos dos asuntos, el resto de cosas se solucionarían bastante bien". "Creo que ya casi estamos ahí", ha sostenido Kellogg, que ha insistido en que un acuerdo "está muy cerca".
Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk y Járkov en el marco de su invasión de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este domingo la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Járkov, en el marco de unos avances territoriales durante los últimos meses en esta parte del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han tomado la localidad de Kucherovka, en Járkov, tras "operaciones activas" en la zona, mientras que también han "completado la liberación" de la ciudad de Rivne, en Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crima
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 77 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos (42) se produjo en la región de Sarátov, a más de 300 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.
Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (doce), Volgogrado (nueve), Bélgorod (dos) Astracán (uno) y la república de Chechenia.
Zelenski y los asesores de Trump discuten durante una larga conversación aspectos clave de las negociaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una "larga y sustanciosa" conversación con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner, sobre "aspectos clave" de las negociaciones sobre el plan de paz abanderado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia. Presentes en la conversación se encontraban el jefe negociador del equipo ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andrii Hnatov, que este fin de semana han viajado a Miami para reunirse con los asesores de Trump y discutir dos aspectos especialmente conflictivos del plan: la cesión a Rusia de los territorios conquistados por Moscú y las futuras garantías de seguridad de posguerra para Ucrania.
