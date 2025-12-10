Dos años de Javier Milei: más fuerte que nunca en Argentina cuando se le creía al borde del abismo

Primero dijeron que no duraba tres meses en la presidencia porque los argentinos se sublevarían ante tamaña radicalidad económica e ideológica. Después se auguró un final catastrófico antes de cumplir los 12 meses en el poder. La caída de Javier Milei se consideró inexorable antes de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre debido a la acumulación de problemas financieros, sociales y los escándalos de corrupción. Pero la ultraderecha ganó en las urnas con la crucial ayuda de Donald Trump y su líder cumple dos años de gestión más confiado que nunca en que podrá continuar su obra a partir de 2027. Se esperan novedades impactantes en las áreas laboral, impositiva y el régimen de pensiones.

Ha dicho despreciar la justicia social y realizó tres ajustes sucesivos porque el Gobierno nunca ha alcanzado a cumplir las metas macroeconómicas. Milei ha celebrado el control del déficit fiscal. Su alborozo soslayó siempre la evidencia de que los objetivos fueron posibles porque se abandonó la obra pública, se pisaron las pensiones y los salarios de los empleados públicos, los docentes universitarios entraron en situación de pobreza y la salud fue desfinanciada.

La actual fortaleza de Milei, quien a partir de este miércoles contará con un escenario favorable en el Congreso por primera vez, parece resistirse a las evidencias. De acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad del sector se encuentra un 10% debajo de 2022. Según la UIA, el 47,5% de las empresas afiliadas ha reconocido dificultades para afrontar pagos. La producción automotriz se ha derrumbado un 29,3% en noviembre. Las fábricas cierran todas las semanas porque han perdido competitividad debido al sostén oficial de un dólar a un precio muy bajo. La última en importancia fue la de la multinacional norteamericana Whirlpool.

El factor Trump

La crisis se manifiesta en todos los sectores y no faltaron los analistas que consideraron terminal la situación del anarco capitalista meses atrás. Pocos días antes de los comicios, Trump fungió como bombero: apagó el incendio financiero y a la vez advirtió de que si su socio perdía la contienda Estados Unidos le soltaba la mano a la Argentina. El pánico social a una inflación desbocada a partir del alza incontrolable del precio del dólar no solo tuvo un efecto disuasivo en parte del electorado que no simpatiza con Milei: vino a confirmar que mientras la alianza entre Washington y Buenos Aires se mantenga en los actuales niveles el ex tertuliano televisivo siempre tendrá la posibilidad de ser rescatado del pantano o el abismo. Milei ha decidido acompañar a EEUU en todo, y eso podría incluir el plano militar si se agudiza la confrontación de la Casa Blanca con la Venezuela de Nicolás Maduro. Por lo pronto, el mandatario argentino se propone acompañar a María Corina Machado en Oslo para la entrega de su Premio Nobel de la Paz. Su peculiar valoración de los derechos humanos le permite nombrar como ministro de Defensa no solo a un militar en actividad, algo no aceptado por el consenso democrático desde 1984. El general Carlos Presti es, además, hijo de otro general, nada menos que un represor de envergadura de la última dictadura militar (1976-83), involucrado en la muerte de 44 personas. La valoración gubernamental de aquel pasado castrense es una de las grandes marcas políticas de la era Milei.

Números controvertidos

De acuerdo con cifras oficiales, un 32% de los argentinos son pobres. Los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son seriamente cuestionados por investigadores académicos. La Universidad de Buenos Aires acaba de revelar que siete de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica. El 58% de los empleados formales está bajo ese umbral. Desde que asumió la ultraderecha, el precio del transporte aumentó un 912%, el del gas, 748%, el agua, 365% y la luz 263%. Los precios de la carne y otros productos básicos han vuelto a incrementar. El consumo en general ha caído nueve puntos debido a la pérdida del poder adquisitivo.

Esas cifras no han modificado parte del estado de ánimo social, entre otras razones, porque la oposición, en especial el peronismo, el partido mayoritario, no ha sido capaz de posicionarse como una alternativa verdadera a Milei. El enojo con Gobierno precedente, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es tan profundo que la sombra del pasado contamina cualquier reacción frente al presente. El miedo a un retorno del kirchnerismo cala hondo en parte de los argentinos. Se calcula que 18.000 militares abandonaron la institución por los bajos salarios pero el 95% de los uniformados han votado por Milei en octubre.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina) / STR / EFE

Imágenes del derrumbe

La tolerancia con las decisiones más controvertidas del Gobierno no se ha modificado. La actividad cinematográfica de un país dueño de una significativa tradición se ha derrumbado. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha desarrollado una vacuna terapéutica contra el cáncer de piel agresivo, llamada Vaccimel. Pero las autoridades ejecutivas han decidido que la ciencia carezca de presupuesto en 2026. La cultura de prevención sanitaria hizo que en este país se erradicaran numerosas enfermedades gracias a un plan de vacunación obligatorio. Sin embargo, han vuelto el sarampión, con ocho casos letales, y la tos convulsa. Esto sucede en medio de la bendición oficial a los discursos antivacunas, al punto de que días atrás se realizó una actividad de esos predicadores en la misma Cámara de Diputados de Argentina, con el auspicio de la legisladora Marilú Quiroz. Ella presentó a un llamado "hombre imán" quien mostró cómo se adhería a su cuerpo un objeto metálico por haberse inmunizado contra el covid-19. El repudio de la comunidad médica y científica ni siquiera ruboriza al Gobierno.

El paraíso del dólar barato

EEUU ha prometido 20.000 millones de dólares para sostener el precio de su moneda en el mercado argentino. También ofreció una controvertida asociación comercial que le permitiría inundar el mercado local de sus mercancías sin una contraprestación. Pero esos gestos por el momento se encuentran en el limbo y los problemas financieros de este país han vuelto a instalarse en el horizonte a un mes y medio del salvataje de Washington. El banco Barclays, uno de los más importantes del sistema financiero global, acaba de asegurar que las reservas netas del Banco Central, "excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió" el cargo, el 10 de diciembre de 2023. Advirtió a su vez que "no hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa". Se calcula que el déficit es de 16.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional ha reclamado al Gobierno que acumule reservas. Milei desdeña hasta a sus aliados: "Si el Banco Central compra dólares, sube la inflación".

El dólar barato, una fórmula que ha provocado catástrofes en 1981, 2001 y 2018, es un seguro de ganancias que se conocen como "carry trade". Los inversores cambian dólares por pesos argentinos. Depositan cifras astronómicas en los bancos o compran bonos a corto plazo. Luego vuelven a adquirir dólares y se retiran del mercado con importantes réditos. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que EEUU participó de esta actividad en medio del tembladeral financiero argentino.

Barril sin fondo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el país volverá a contraer más deuda porque el dinero girado por el FMI (20.000 millones), los 4.000 millones girados por el Banco Mundial, los 32.000 millones que entraron por dos generosos blanqueos de capitales, ya se han esfumado, y Argentina necesita pagar a sus acreedores 19.500 millones en 2026.

Pero el dólar barato es un instrumento de consenso en sectores medios y altos que solo este año gastaron en turismo exterior 13.000 millones de dólares, alrededor de 1,6% del PIB, con España y Brasil como los destinos más importantes. Miles de argentinos viajarán al Mundial de fútbol de 2026 en EEUU, México y Canadá. Los paquetes turísticos, que incluyen boletos para alentar al seleccionado de Leo Messi, oscilan entre 12.000 y 18.000 dólares por persona. El fuerte incremento de las importaciones de bienes de consumo alcanzó el nivel más alto en más de 20 años. Curiosamente, la mayoría provienen de China, el principal adversario regional de Washington. Milei no se puede desembarazar de Pekín y esa es otra de las paradojas de su gestión tan declaradamente anticomunista.