Las autoridades francesas detienen a una veintena de hombres por la compra de las muñecas sexuales de Shein

El escándalo de las venta de muñecas infantiles con apariencia sexual por parte de Shein continúa. Las autoridades francesas han detenido este miércoles a una veintena de personas sospechosas de comprar este tipo de productos, según ha informado una fuente cercana a la investigación a 'Libération' y 'Le Parisien'.

Estos arrestos se suman a otro llevado a cabo hace unas semanas, después de que la policía iniciase una investigación sobre la venta de productos ilegales en las plataformas de 'fast fashion', en concreto, en Shein. Según 'Libération', todos los sospechosos son hombres, y cinco de los detenidos son conocidos por la policía por delitos sexuales contra menores. Entre los arrestados, un padre de 44 años de Gillette (Alpes Marítimos), quien había adquirido este tipo de muñecas a través de AliExpress junto con otras dos de carácter similar.

Las autoridades no descartan más detenciones, puesto que la posesión de estos artículos en Francia constituye un delito castigado con cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.

Shein bajo el ojo del Gobierno francés

El escándalo de las muñecas generó una importante disputa entre el Gobierno francés y Shein, obligando a la plataforma china a rendir cuentas ante una comisión de la Asamblea Nacional. La justicia francesa critica la falta de supervisión y moderación por parte del gigante asiático. La plataforma, por su lado, se disculpó y declaró posteriormente haber retirado las muñecas de sus sitios web.

Tras los recientes problemas, el Ejecutivo francés inició una importante operación de aduanas, en la que se exigía a las empresas de transporte abrir cualquier paquete procedente de China y dar aviso a la policía en caso de que se encontrase alguna de estas muñecas. Además, el Gobierno exigió ante el Tribunal de Justicia de París la suspensión de Shein en el territorio o limitar los productos orientales a la venta en la plataforma. Sobre esto, se espera que el tribunal emita su fallo el próximo 19 de diciembre.