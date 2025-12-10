Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski avanza que está dispuesto a organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra si EEUU y los aliados europeos garantizan la seguridad del proceso

Militares ucranianos de la 13.ª Brigada «Khartiia» de la Guardia Nacional asisten a un entrenamiento médico en una posición no revelada en el frente de la región de Járkov.

Militares ucranianos de la 13.ª Brigada «Khartiia» de la Guardia Nacional asisten a un entrenamiento médico en una posición no revelada en el frente de la región de Járkov. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

