Bulgaria
Dimite el Gobierno de Bulgaria tras las manifestaciones multitudinarias entre acusaciones de corrupción
"Hemos oído la voz de la sociedad", afirma el primer ministro, Rosen Zhelyazkov, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista y antisistema ITN
EFE
El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su dimisión entre acusaciones de corrupción.
"Hemos oído la voz de la sociedad", afirmó el primer ministro, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista y antisistema ITN.
La protesta de anoche, la tercera en los últimos días convocada por el opositor partido europeísta PP-DB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
- El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro