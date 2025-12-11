Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia vuelve a atacar infraestructura energética en Odesa y Poltava

El Ejército ruso volvió a atacar anoche infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Poltava (centro) y Odesa (sur), según informaron las autoridades regionales.

Las infraestructuras bombardeadas en la región de Poltava están situadas junto a la ciudad de Kremenchuk.

En Odesa también fue alcanzada una infraestructura energética.

En ambos ataques los rusos utilizaron drones kamikaze de ataque de larga distancia.