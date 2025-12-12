Alemania acusa a Rusia de ciberataques e "injerencia masiva" en las elecciones

El Gobierno de Alemania acusa a Rusia de sabotajes, injerencia masiva y campañas de desinformación en las elecciones generales del pasado febrero. El Ministerio de Exteriores ha convocado en consecuencia al embajador ruso, por considerar demostrado que Moscú "amenazó la seguridad nacional" con un ciberataque contra el tráfico aéreo el pasado agosto. La inteligencia germana responsabiliza de ese ataque al grupo de 'hackers' ruso Fancy Bears y al servicio de espionaje militar GRU, según un portavoz ministerial.

El objetivo de estas actividades en la campaña electoral es "desestabilizar y dividir a la sociedad alemana", de acuerdo con esa fuente. El Ejecutivo estudia una serie de contramedidas, incluidas sanciones personales, para que Rusia pague "un alto precio por sus acciones híbridas".

En lo que respecta a la injerencia electoral, Berlín acusa a Rusia de tratar de influir en "asuntos internos alemanes" a través de la campaña de desinformación 'Storm 1516', apoyada desde el GRU. Sus operaciones se concretaron en los comicios generales del pasado febrero, pero han venido desarrollándose de forma continuada desde hace cierto tiempo. Se ejecutan a través de plataformas y webs en los que se difunden videos hostiles, especialmente contra el bloque conservador del canciller Friedrich Merz y contra los Verdes, socios junto con los liberales de la anterior coalición de gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz.

Los conservadores de Merz se impusieron en esas elecciones, que se celebraron por anticipado tras la ruptura del tripartito de Olaf Scholz. Despuntó en esos comicios hasta colocarse en la segunda posición la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), partido identificado como prorruso y con vínculos notorios con el Kremlin.

Falsos vídeos generados por IA

Como parte de esta campaña se difundieron vídeos generados por inteligencia artificial sobre supuestas manipulaciones de papeletas. Unos días antes de los comicios, celebrados el 23 de febrero, los servicios de seguridad alemanes habían informado ya de lo que entonces se consideraron indicios de una campaña de desinformación. En esos vídeos falsos se denunciaba, entre otras cosas, que en ciertas papeletas no aparecía la opción para votar a la AfD.

El semanario 'Der Spiege' cita el ejemplo de otro vídeo con declaraciones de un médico que aseguraba que Merz había recibido tratamiento por problemas psíquicos. Estas informaciones estaban basadas en actas médicas falsificadas. Otro ejemplo es la campaña contra el vicecanciller y ministro de Economía de Scholz, el verde Robert Habeck, al que se imputaban sobornos relacionados con Ucrania. Detrás de las operaciones de 'Storm 1516' está el grupo moscotiva Center for Geopoltical Expertise, teledirigido desde el GRU. A este grupo se atribuyó una campaña dirigida en Estados Unidos contra la entonces candidata demócrata Kamala Harris.

Según el portavoz de Exteriores, el gobierno alemán analizará con sus socios europeos una serie de medidas para sancionar a los responsables de estas operaciones.