EEUU
Reportan un tiroteo activo en un campus de la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island
Redacción
La Universidad de Brown, una de las ocho instituciones privadas que integran la élite académica de la Ivy League, informó este sábado de la existencia de un tiroteo activo en su campus de Providence, en el estado de Rhode Island.
Los estudiantes han recibido un mensaje de alerta de la universidad en el que advertía de un tiroteo en el campus de ingeniería y recomendaba permanecer escondidos, con las puertas cerradas y los teléfonos en silencio hasta nuevo aviso.
La policía de Providence, ciudad donde se ubica la Universidad de Brown, ha confirmado la presencia de un amplio operativo de agentes y servicios de emergencia en la zona y ha recomendado a la población mantenerse alejada del campus.
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- El actor valenciano Nacho Llàcer fallece en un accidente en Kenia
- Quién es el cirujano plástico detenido en la C. Valenciana por violar a una paciente en quirófano: miles de seguidores en redes sociales y con consulta en Madrid
- La redacción de À Punt examina a su director de informativos tras meses de conflictos
- El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes
- Máxima alerta en Valencia por la borrasca Emilia: La Aemet anuncia lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas
Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
Solutel: excelencia técnica, formación y atención personalizada
Un proyecto de Cámara Valencia