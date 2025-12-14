Al menos dos detenidos tras un presunto ataque a tiros contra bañistas en la playa australiana de Bondi

La Policía australiana ha confirmado que dos personas han sido detenidas tras un presunto ataque a tiros ocurrido esta mañana contra los bañistas de la playa australiana de Bondi, en Sídney.

"Hay dos personas bajo custodia policial en la playa de Bondi", ha informado la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta de X, "pero la operación policial todavía continúa e instamos a la población a que evite la zona".

Hasta el momento ningún responsable policial ha querido confirmar cifras de víctimas en este ataque, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya está siendo informado de manera pormenorizada sobre la evolución del incidente, ha confirmado un portavoz a la cadena australiana ABC.

Múltiples testigos han confirmado a los medios del país que se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas, pero las autoridades tampoco han confirmado este aspecto.

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo.