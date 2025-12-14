En Sídney
Al menos dos detenidos tras un presunto ataque a tiros contra bañistas en la playa australiana de Bondi
Hasta el momento ningún responsable policial ha querido confirmar cifras de víctimas en este ataque en la playa, que era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá
EP
La Policía australiana ha confirmado que dos personas han sido detenidas tras un presunto ataque a tiros ocurrido esta mañana contra los bañistas de la playa australiana de Bondi, en Sídney.
"Hay dos personas bajo custodia policial en la playa de Bondi", ha informado la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta de X, "pero la operación policial todavía continúa e instamos a la población a que evite la zona".
Hasta el momento ningún responsable policial ha querido confirmar cifras de víctimas en este ataque, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya está siendo informado de manera pormenorizada sobre la evolución del incidente, ha confirmado un portavoz a la cadena australiana ABC.
Múltiples testigos han confirmado a los medios del país que se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas, pero las autoridades tampoco han confirmado este aspecto.
La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo.
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- Quién es el cirujano plástico detenido en Alicante por violar a una paciente en quirófano: miles de seguidores en redes sociales y con consulta en Madrid
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Se refuerzan las restricciones en València para el domingo por la alerta roja
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- La variante 'K' adelanta la gripe y abre cuatro escenarios de riesgo para las Navidades en Valencia