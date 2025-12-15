Trump clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva por la que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. El paso, que ha definido de "histórico" en un acto en el Despacho Oval para homenajear a militares que trabajan en la frontera, parece realmente inédito en lo que se refiere a una sustancia estupefaciente. Llega conforme el mandatario mantiene su presión sobre Venezuela y cuando ha anunciado, un día más, que extenderá su campaña contra el narco a acciones por tierra “muy pronto”.

Trump ha declarado a EEUU en un conflicto armado con los cárteles del narcotráfico, a los que ha declarado organizaciones terroristas internacionales. Es parte de la cuestionada argumentación legal sobre la que ha construido la polémica campaña militar Operación Lanza del sur, cuya legalidad es puesta en entredicho y que de momento ha puesto en la diana a supuestos traficantes de Venezuela y Colombia, dos países más relacionados con el movimiento de cocaína que de fentanilo, un problema especialmente vinculado a México y a China.

En esa campaña militar las fuerzas armadas de EEUU han hundido en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico Oriental más de 20 embarcaciones, supuestamente dedicadas al narcotráfico, matando a más de 80 ocupantes. Washington clasifica a los civiles, sin aportar pruebas, como narcoterroristas y, por tanto, como “combatientes ilegales”. En al menos la primera operación contra una de las embarcaciones se lanzó un misil para hundir a supervivientes del primer ataque, lo que disparó las sospechas de que el Pentágono esté cometiendo crímenes de guerra y puso en la picota al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"El fentanilo amenaza nuestra seguridad nacional y da combustible a la ilegalidad en nuestro hemisferio y nuestras fronteras”, reza la orden, que lleva a la práctica algo que Trump ya se planteó pero no consumó en su primera presidencia.

El decreto insta al Departamento de Justicia a abrir investigaciones y plantear casos penales, a Estado y el Tesoro a imponer sanciones y Justicia y el Pentágono a estudiar destinar fondos al combate del opioide, que ha alimentado una auténtica epidemia de adicciones que abrió la industria farmacéutica. Solo recientemente, y tras años de lucha, han empezado a reducirse las muertes por sobredosis.

La orden insta también al Departamento de Seguridad Interior a usar la misma inteligencia que en el combate contra otras armas de destrucción masiva.