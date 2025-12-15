La UE exige para Ucrania garantías de seguridad sólidas si tiene que renunciar a la OTAN

La Unión Europea ha exigido este lunes que se concedan garantías de seguridad a Ucrania en el marco de las negociaciones de paz, si un acuerdo pasa por que Kiev renuncie a su entrada en la OTAN, ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras reunirse con los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

Los ministros se han reunido en Bruselas con un ojo puesto en Berlín. En la capital de la Alemania continúan las negociaciones en las que participan el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arropado por el canciller Friedrich Merz, y una delegación de Estados Unidos encabezada por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner.

Kallas ha tenido una breve charla con Witkoff y Kushner sobre las negociaciones en curso por videoconferencia. Aunque ha reconocido que "la tecnología no ha funcionado", y la conversación "no ha sido muy buena". Ante el avance de las conversaciones, la estonia ha insistido en que "cualquier acuerdo de paz debe incluir sólidas garantías de seguridad".

La jefa de la diplomacia europea asume que "Ucrania ha sido presionada para que abandone la OTAN", dando por hecho la renuncia de Kiev a entrar en la alianza. Por eso, considera que solo unas garantías de seguridad sólidas, todavía por definir y pendientes de la participación o no de Estados Unidos, son "la única manera de impedir que Rusia vuelva a invadir el país".

La estonia ha vuelto a insistir además en que la presión debe ejercerse del lado ruso, no del ucraniano. "Las concesiones deben ser hechas por el agresor, no por la víctima", ha subrayado Kallas. Y aunque ha reconocido que "en materia de concesiones territoriales, solo Ucrania puede decidir los términos de cualquier acuerdo", ha advertido que el Donbás "no es el objetivo final de Putin" y "si lo consigue, querrá más".

Financiación para Ucrania

En paralelo a las negociaciones de paz, los europeos trabajan a contrarreloj en busca de un acuerdo que permita financiar a Ucrania durante los próximos dos años, pase lo que pase. La pasada semana, una mayoría de gobiernos europeos respaldaron prohibir las transferencias de activos rusos de vuelta al Kremlin mientras dure la guerra. Esto supone un paso importante de cara a la posibilidad de usar los activos congelados por las sanciones del Banco Central de Rusia para dar un préstamo a Kiev, pero no lo garantiza.

"Quiero ser muy clara. Apoyar a Ucrania cuesta dinero. Eso está muy claro. Pero dejar que Ucrania caiga nos saldría mucho más caro", ha dicho Kallas, que, como la mayoría de los europeos, sigue considerando el uso de los activos como única opción viable. "La rendición de cuentas por los crímenes de Rusia es esencial para una paz justa y duradera", ha insistido la estonia, añadiendo que "Rusia no escapará de la factura de las casas, escuelas y hospitales que ha destruido".

Pero lo cierto es que no sólo Bélgica, donde está buena parte de los activos congelados, sino también Malta, Bulgaria e Italia han expresado sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta de la Comisión Europea. Una alta fuente comunitaria ha reconocido que las dudas que han expresado estos países son legítimas porque aún quedan cuestiones por resolver.

La misma fuente ha insistido, por otra parte, en que todas las opciones sobre la mesa para financiar a Ucrania "son costosas, complejas y difíciles, y si no lo son, requieren unanimidad, que no existe", dada la oposición de Hungría. Por eso espera que los líderes puedan llegar a un acuerdo durante la cumbre de este jueves. Aunque ese acuerdo pasa sobre todo por convencer a Bélgica, que sigue resistiéndose.