Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La CPI rechaza el último intento de Israel de frenar la investigación por crímenes de guerra en Palestina

La Corte Penal Internacional (CPI) cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Según la Sala, no ha surgido una "nueva situación" ni se han producido "nuevos parámetros" que obliguen a la Fiscalía a reiniciar el procedimiento como exige el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, por lo que los jueces respaldaron la posición de la Sala de Cuestiones Preliminares, que ya había rechazado ordenar a la Fiscalía lo que se conoce como una nueva notificación formal a los Estados.