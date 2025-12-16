Francia se enroca en su oposición al acuerdo con Mercosur

La posición de Francia contra el Mercosur es clara e inamovible. Así lo ha hecho saber una vez más el presidente, Emmanuel Macron, ante los líderes europeos presentes en Berlín estos días.

"El presidente fue muy claro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el sentido de que el acuerdo no cumple actualmente los requisitos para proteger a los agricultores franceses", señalaron fuentes cercanas al Palacio del Elíseo. Esta declaración se produce la misma semana en la que se espera que la Comisión Europea complete y firme el acuerdo de libre comercio. Precisamente, el presidente francés pidió a la Comisión aplazar el examen del acuerdo. Un acuerdo que ha generado importantes movilizaciones del campo francés en los últimos meses.

Los agricultores consideran que el tratado supondrá una competencia desleal y una pérdida importante de ingresos para el sector, quien ya se encuentra fragilizado por las nuevas tendencias de consumo. El tratado facilitará la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja procedente de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En contrapartida, Europa exportará a esos países; automóviles, maquinaria, vinos y licores.

Francia en busca de aliados

Durante el encuentro en Berlín, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, coincidieron en la necesidad de un informe sobre la votación final del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, según informaron fuentes cercanas a Reuters.

Al mismo tiempo, Francia está trabajando para que otros países de la UE formen una minoría de bloqueo contra el acuerdo negociado por la Comisión Europea, antes de la votación prevista en Bruselas el 20 de diciembre. Para bloquear dicho tratado se necesitan al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población de la UE. En estos momentos, no solo Italia y Francia se han mostrado reticentes. Otros países, como Polonia, Hungría, Austria e Irlanda han respaldado la postura francesa. "Cualquier aplazamiento es una muy buena señal", declaró el ministro de Agricultura polaco, Stefan Krajewski.

Para que Italia o Francia accedan a apoyar este acuerdo comercial, el país galo ha establecido tres condiciones sobre el Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas -sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes-, medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.

España junto con Alemania y los países escandinavos, sin embargo, se muestran defensores del Mercosur, justificándolo con la amenaza arancelaria de Trump y la competencia china.

Agricultores coléricos

Mientras los dirigentes buscan la manera de cerrar el acuerdo o bloquearlo, la tensión en el campo aumenta. Se espera que estos días se produzcan importantes manifestaciones del sector en Bruselas para mostrar su rechazo al Mercosur.

En los últimos meses, el campo francés ha sido uno de los que más ruido ha hecho y sus protestas no han ido a menos. Estos días, a la tensión creada por el acuerdo se sumaron las protestas contra el sacrificio de decenas de bovinos, decretado por las autoridades para controlar un brote de dermatosis nodular. Aunque esta enfermedad es inofensiva para los humanos, sí que genera importantes consecuencias para los animales, provocando ampollas y la reducción de la producción de leche.

"No puedes arrasar con los rebaños así, sólo porque uno esté enfermo. Se hacen pruebas", dijo a AFP el agricultor Christophe Ubeda durante una protesta cerca de Burdeos. "Cuando un humano está enfermo, no matas a toda la familia".

Precisamente, el sector bovino francés es uno de los grandes afectados por el acuerdo Mercosur. En caso de que entre en vigor, la introducción de carne procedente de países de sudamérica provocaría una competencia de precios, pero también en las condiciones en las que esos animales han sido criados. Mientras en la Unión Europea se exigen unos estrictos protocolos, la carne procedente de estos países no estaría obligada a seguir los mismos procesos agrosanitarios en caso de ponerse en marcha el acuerdo comercial.