El hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y podría ser condenado a pena de muerte
Informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa
EFE
Los Ángeles
Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.
