
El hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y podría ser condenado a pena de muerte

Informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa

Estrella de Rob Reiner en el Paseo de la Fama. / EFE

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

