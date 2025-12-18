Tensión en Latinoamérica
EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico
La campaña militar que Donald Trump ha abierto en el hemisferio sur no se frena. Este miércoles, poco antes de que el presidente de Estados Unidos ofreciera un discurso a la nación donde se había especulado que podría llegar a declarar la guerra a Venezuela, el Comando Sur y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han anunciado en redes sociales que han hundido otra supuesta narcolancha, como las cinco anteriores en el Pacífico. En el ataque han matado a cuatro personas, supuestos narcotraficantes.
Con este son ya 26 las embarcaciones hundidas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe en ataques que han dejado al menos 99 víctimas mortales.
Aunque Washington justifica lo que ha bautizado como Operación Lanza del Sur como parte de un "conflicto armado" con cárteles de la droga que ha designado como organizaciones terroristas, hay grandes interrogantes sobre su legalidad, tanto según las normas estadounidenses como el derecho internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa de Marruecos compra el 45 % del negocio de terminales de Boluda
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- La intensa lluvia inunda calles en Catarroja
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo