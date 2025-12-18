Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Noruega entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 267 millones de euros

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció este miércoles la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en 3.200 millones de coronas noruegas (unos 267 millones de euros).

El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del Gobierno noruego.

"Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia. La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios", dijo Støre en el comunicado.