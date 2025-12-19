EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel

La Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos ha propuesto este viernes cerrar sus puertos a buques españoles mientras continúa la investigación sobre la negativa de España a que cargueros estadounidenses con armamento para Israel hicieran escala en Algeciras (Cádiz).

Según ha indicado a través de un comunicado publicado en su página web, está examinando opciones que incluyen "limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas" de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española".

No obstante, ha subrayado que no se ha emitido una decisión final y que la FMC "evaluará cuidadosamente las pruebas y todas las consideraciones pertinentes", alegando que "cualquier acción se guiará por el mandato legal de la Comisión y el expediente factual elaborado en la investigación".

Washington ha señalado que el Gobierno español impidió en noviembre de 2024 el acceso directo de al menos tres buques estadounidenses, incluidas embarcaciones operadas bajo el Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que "la política que motiva dichas denegaciones sigue vigente".

Para evaluar su impacto en el comercio exterior estadounidense, la Comisión está solicitando información adicional a transportistas, comerciantes y otras partes interesadas sobre "la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel, las medidas que ha adoptado para aplicar dicha política y el impacto en las condiciones del transporte marítimo".

En base a la información obtenida hasta el momento, esta agencia independiente del Gobierno estadounidense apunta a que las regulaciones aplicadas por las autoridades españolas pueden estar creando "condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense", razón por la cual "debe examinar" qué medidas "correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones aparentes".