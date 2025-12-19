Grecia
La Guardia Costera griega rescata con vida a más de 540 migrantes frente a las aguas de Creta
Las autoridades portuarias recibieron una primera alerta de socorro por parte de un barco
EP
La Guardia Costera de Grecia ha rescatado este viernes con vida a 545 migrantes a bordo de un barco pesquero frente a las costas de la isla de Gavdos en medio de un repunte de las operaciones de rescate en aguas cercanas a Creta.
Las autoridades portuarias recibieron una primera alerta de socorro por parte del barco sobre las 3.00 horas (hora local) y, poco después iniciaron una operación de búsqueda y rescate en cooperación con la guarda de fronteras y costas de la Unión Europea (Frontex).
En total, tres buques de la Guardia Costera griega, otros tres de Frontex y varios más que se encontraban en la zona se movilizaron para transportar a todos los migrantes que se encontraban a bordo hacia el puerto de Galini, ha recogido el diario 'Kathimerini'.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo. Asimismo, en lo que llevamos de diciembre, al menos 40 personas han perdido la vida.
Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas huyeron de la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- “Estamos encima de un queso gruyère y no sabemos dónde están los agujeros”
- Una reunión de urgencia decidirá si se mantiene la obligación de ir al colegio el 16 de marzo
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo