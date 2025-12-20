Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios estadounidenses

Última hora
Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, según informó ABC News.
El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque sometido a sanciones que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.
