Un seísmo de magnitud 5,1 se registra en el centro de Ecuador

Un seísmo de magnitud 5,1 se registró este viernes en el centro-oriente de Ecuador, a 41,16 kilómetros de la ciudad de Tena, en la provincia amazónica de Napo, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 16:59 horas (21:59 GMT) a 0,7 grados de latitud sur y 78 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, se produjo a una profundidad de 18 kilómetros.

Varios testigos reportaron en redes sociales que el movimiento también fue sentido en Quito, capital del país, y en los valles aledaños.

