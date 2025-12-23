Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La Flotilla Global Sumud anuncia una nueva misión a Gaza con más de cien embarcaciones y 3.000 participantes

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha anunciado este lunes que planea llevar a cabo una nueva misión a la Franja de Gaza prevista para la primavera de 2026 que contará con la participación de más de un centenar de embarcaciones y 3.000 participantes de decenas de países, después de que este año intentara llegar al enclave palestino pero fuera interceptada por las autoridades israelíes. "En respuesta a un llamamiento directo de los palestinos en Gaza, la GSF anuncia una expansión decisiva de su próxima misión en la primavera de 2026", reza un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde ha hecho hincapié en que esta operación "representa más donde doble del tamaño de su misión anterior y la mayor acción marítima civil coordinada para Palestina hasta la fecha".

Esta misión incluirá una flota médica que transportará a más de un millar de profesionales de la salud a bordo de buques equipados con medicamentos y equipos, que buscan, en colaboración con los equipos médicos de Gaza, reforzar la atención de emergencia y "estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos".