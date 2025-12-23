Estados Unidos
EEUU destruye una nueva lancha de "narcotráfico" en el Pacífico y mata a una persona
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador"
EFE
Estados Unidos destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.
La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador".
Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como "ejecuciones extrajudiciales" y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Arranca el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en el Teatro Real
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- El tercer premio deja 11,8 millones en la Comunitat Valenciana con el 90693
- Un guardia civil rescata a un bebé encerrado en un coche en el aparcamiento de Bonaire
- El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777
- Feijóo apuesta por una gestora para la transición en el PPCV con Pérez Llorca de presidente