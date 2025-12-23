Tensión EEUU-Venezuela
Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado
El presidente estadounidense asegura que mantendrá retenidos los buques requisados y amplía la posibilidad de nuevos ataques a "cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela"
EP
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques.
"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", ha afirmado en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.
Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela. "No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela", ha respondido el mandatario estadounidense.
Trump ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha anunciado un plan para construir buques de guerra para renovar la Armada estadounidense, incluido un nuevo tipo de buque de gran tonelaje.
